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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Випуск новин за 20:00 Умови утримання Насірова в СІЗО. Хто рятує підлітків від "груп смерті"

Випуск новин 22:14, сьогодні 66 Читать новость на русском

У випуску новин 7 березня станом на 20:00 – без зайвого комфорту, телефону та з одним сусідом по камері – в такі умови в СІЗО потрапив головний фіскал країни Роман Насіров. Миколаївський студент врятував підлітків від суїциду у "групах смерті".

Також у випуску:

Згадали про збитий малайзійський Boeing та "цікаві" знахідки у шахтах – триває другий день слухань у міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії.

Суддя з Львівщини заснув п’яним за кермом і може вийти сухим із води.

Мін’юст з другої спроби не обрав головного люстратора.

Гучні судові процеси: яка їх подальша доля.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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