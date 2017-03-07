Випуск новин за 20:00 Умови утримання Насірова в СІЗО. Хто рятує підлітків від "груп смерті"
Випуск новин 22:14, сьогодні 66 Читать новость на русском
У випуску новин 7 березня станом на 20:00 – без зайвого комфорту, телефону та з одним сусідом по камері – в такі умови в СІЗО потрапив головний фіскал країни Роман Насіров. Миколаївський студент врятував підлітків від суїциду у "групах смерті".
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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