Випуск новин за 20:00 Умови утримання Насірова в СІЗО. Хто рятує підлітків від "груп смерті"

У випуску новин 7 березня станом на 20:00 – без зайвого комфорту, телефону та з одним сусідом по камері – в такі умови в СІЗО потрапив головний фіскал країни Роман Насіров. Миколаївський студент врятував підлітків від суїциду у "групах смерті".

Також у випуску: Згадали про збитий малайзійський Boeing та "цікаві" знахідки у шахтах – триває другий день слухань у міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії. Суддя з Львівщини заснув п’яним за кермом і може вийти сухим із води. Мін’юст з другої спроби не обрав головного люстратора. Гучні судові процеси: яка їх подальша доля.

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