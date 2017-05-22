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Випуск новин за 20:00: Ув'язнення представника НАБУ. Медична реформа

Випуск новин 21:38, сьогодні 30 Читать новость на русском

У випуску новин 22 травня станом на 20:00 – У Сумах посадили за ґрати представника НАБУ, якого спіймали на хабарі. Він взяв 150 тисяч доларів. ВР планує доопрацювати законопроекти про зміну системи фінансування медичної сфери в Україні та запровадження солідарного медичного страхування.

Також у випуску:

Бойовики за добу 48 разів відкривали вогонь, 2 бійців були поранені.

У Верховній Раді пропонують повернутися до питання запровадження персональних санкцій проти Януковича і його оточення.

Янукович – найбільш корумпований політик світу, – Transperancy International.

Теги: Верховна Рада Випуск новин Віктор Янукович Суми АТО
Джерело: 24 Канал
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