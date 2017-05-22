Випуск новин за 20:00: Ув'язнення представника НАБУ. Медична реформа

У випуску новин 22 травня станом на 20:00 – У Сумах посадили за ґрати представника НАБУ, якого спіймали на хабарі. Він взяв 150 тисяч доларів. ВР планує доопрацювати законопроекти про зміну системи фінансування медичної сфери в Україні та запровадження солідарного медичного страхування.

Також у випуску: Бойовики за добу 48 разів відкривали вогонь, 2 бійців були поранені. У Верховній Раді пропонують повернутися до питання запровадження персональних санкцій проти Януковича і його оточення. Янукович – найбільш корумпований політик світу, – Transperancy International.

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