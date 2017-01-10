Випуск новин за 20:00: Вандалізм на Львівщині. Гальмування перевірки е-декларації
Випуск новин 21:27, сьогодні 102 Читать новость на русском
У випуску новин 10 січня за 20:00 – на Львівщині підірвали пам’ятник польським громадянам, які загинули у 1944 році. НАЗК гальмує старт перевірки е-декларації, бо Мін’юст не затверджує механізм.
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Джерело: 24 Канал
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