Випуск новин за 20:00: Вандалізм на Львівщині. Гальмування перевірки е-декларації

У випуску новин 10 січня за 20:00 – на Львівщині підірвали пам’ятник польським громадянам, які загинули у 1944 році. НАЗК гальмує старт перевірки е-декларації, бо Мін’юст не затверджує механізм.

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