Випуск новин за 20:00: Висновки медиків про стан Насірова. Повії під Верховною Радою
Випуск новин 22:07, сьогодні 59 Читать новость на русском
У випуску новин 3 березня на 20:00 – медики зробили висновки про стан головного фіскала країни Насірова. Повії прийшли під Верховну Раду та Адміністрацію Президента України.
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Джерело: 24 Канал
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