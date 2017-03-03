Випуск новин за 20:00: Висновки медиків про стан Насірова. Повії під Верховною Радою

У випуску новин 3 березня на 20:00 – медики зробили висновки про стан головного фіскала країни Насірова. Повії прийшли під Верховну Раду та Адміністрацію Президента України.

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