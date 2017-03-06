Випуск новин за 20:00: Вода в Авдіївці. Мітинг проти блокади
Випуск новин 21:05, сьогодні 15 Читать новость на русском
У випуску новин 6 березня за 20:00 – сьогодні електрика та вода в Авдіївці не з'являться. Ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції скасували.
Також у випуску:
Хто винен у трагедії на шахті "Степова" на Львівщині стався 2 березня.
Глава МЗС Великої Британії закликав Росію припинити втручатися у справи інших країн. Зокрема, України й балканських держав.
На Донбасі сьогодні мітингували проти економічної блокади ОРДЛО.
Джерело: 24 Канал
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