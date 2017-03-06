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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Випуск новин за 20:00: Вода в Авдіївці. Мітинг проти блокади

Випуск новин 21:05, сьогодні 15 Читать новость на русском

У випуску новин 6 березня за 20:00 – сьогодні електрика та вода в Авдіївці не з'являться. Ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції скасували.

Також у випуску:

Хто винен у трагедії на шахті "Степова" на Львівщині стався 2 березня.

Глава МЗС Великої Британії закликав Росію припинити втручатися у справи інших країн. Зокрема, України й балканських держав.

На Донбасі сьогодні мітингували проти економічної блокади ОРДЛО.



Теги: Випуск новин Вибух на шахті на Львівщині протести Блокада
Джерело: 24 Канал
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