Випуск новин за 20:00: Вода в Авдіївці. Мітинг проти блокади

У випуску новин 6 березня за 20:00 – сьогодні електрика та вода в Авдіївці не з'являться. Ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції скасували.

Також у випуску: Хто винен у трагедії на шахті "Степова" на Львівщині стався 2 березня. Глава МЗС Великої Британії закликав Росію припинити втручатися у справи інших країн. Зокрема, України й балканських держав.



На Донбасі сьогодні мітингували проти економічної блокади ОРДЛО.









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