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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Яка країна винна у затягуванні отримання безвізу для українців

Випуск новин 21:06, сьогодні 82 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 29 грудня станом на 20:00 – український безвізовий режим з ЄС може зависнути у повітрі до квітня-травня наступного року – і все через позицію Франції.

Також у випуску:

Україна в якості акту доброї волі передала бойовикам 15 засуджених за сепаратизм.

Загроза довкола "1+1": один із провідних телеканалів сьогодні заявив, що його хочуть позбавити ліцензії.

Які медикаменти у лікарнях вже з наступного року будуть безкоштовними.

Теги: Випуск новин Безвізовий режим Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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