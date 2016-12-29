Випуск новин за 20:00: Яка країна винна у затягуванні отримання безвізу для українців

У випуску новин 29 грудня станом на 20:00 – український безвізовий режим з ЄС може зависнути у повітрі до квітня-травня наступного року – і все через позицію Франції.

Також у випуску: Україна в якості акту доброї волі передала бойовикам 15 засуджених за сепаратизм. Загроза довкола "1+1": один із провідних телеканалів сьогодні заявив, що його хочуть позбавити ліцензії. Які медикаменти у лікарнях вже з наступного року будуть безкоштовними.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter