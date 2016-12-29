Випуск новин за 20:00: Яка країна винна у затягуванні отримання безвізу для українців
Випуск новин 21:06, сьогодні 82 Читать новость на русском
У випуску новин 29 грудня станом на 20:00 – український безвізовий режим з ЄС може зависнути у повітрі до квітня-травня наступного року – і все через позицію Франції.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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