Випуск новин за 20:00: Євробачення без Росії. Медична реформа в Україні
Випуск новин 21:08, сьогодні 105 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 березня станом на 20:00 – російській співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на Євробаченні, заборонили в’їзд на територію України на 3 роки. Журналісти провели дослідження, як медична реформа в Україні вплине на пацієнтів та лікарів.
Також у випуску:
Уряд пообіцяв виділити 30 мільярдів гривень на ремонт українських автодоріг.
У Лондоні стався масштабний теракт, є загиблі та поранені.
Україна хоче бути основним союзником США поза НАТО.
Джерело: 24 Канал
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