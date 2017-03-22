Випуск новин за 20:00: Євробачення без Росії. Медична реформа в Україні

У випуску новин за 22 березня станом на 20:00 – російській співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на Євробаченні, заборонили в’їзд на територію України на 3 роки. Журналісти провели дослідження, як медична реформа в Україні вплине на пацієнтів та лікарів.

Також у випуску: Уряд пообіцяв виділити 30 мільярдів гривень на ремонт українських автодоріг. У Лондоні стався масштабний теракт, є загиблі та поранені. Україна хоче бути основним союзником США поза НАТО.

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