Випуск новин за 20:00: Загибель сім'ї в ДТП на Прикарпатті. Обшуки в екс-керівника штабу Трампа
Випуск новин 20:59, сьогодні 220 Читать новость на русском
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У випуску новин за 9 серпня станом на 20:00 – потяг "Київ – Ворохта" протаранив легковик на Івано-Франківщині, в якому їхала родина з 4 осіб: усі загинули на місці. ФБР провело обшуки в будинку екс-керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.
Також у випуску:
Втрати на фронті.
Подвійне заряджання міномета – найімовірніша причина трагедії у Мар'їнці.
4G незабаром з'явиться в Україні.
Джерело: 24 Канал
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