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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Загибель сім'ї в ДТП на Прикарпатті. Обшуки в екс-керівника штабу Трампа

Випуск новин 20:59, сьогодні 220 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 серпня станом на 20:00 – потяг "Київ – Ворохта" протаранив легковик на Івано-Франківщині, в якому їхала родина з 4 осіб: усі загинули на місці. ФБР провело обшуки в будинку екс-керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Також у випуску:

Втрати на фронті.

Подвійне заряджання міномета – найімовірніша причина трагедії у Мар'їнці.

4G незабаром з'явиться в Україні.

Теги: США Жертви Випуск новин Аварії та ДТП Івано-Франківськ Вибори у США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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