Випуск новин за 20:00: Загибель сім'ї в ДТП на Прикарпатті. Обшуки в екс-керівника штабу Трампа

У випуску новин за 9 серпня станом на 20:00 – потяг "Київ – Ворохта" протаранив легковик на Івано-Франківщині, в якому їхала родина з 4 осіб: усі загинули на місці. ФБР провело обшуки в будинку екс-керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Також у випуску: Втрати на фронті. Подвійне заряджання міномета – найімовірніша причина трагедії у Мар'їнці. 4G незабаром з'явиться в Україні.

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