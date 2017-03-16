Випуск новин за 20:00: Застава за Насірова. Євросоюз продовжує санкції
Випуск новин 20:57, сьогодні 74 Читать новость на русском
У випуску новин 16 березня станом на 20:00 – за Насірова внесли заставу у розмірі 100 мільйонів гривень.
Також у випуску:
Королева Великої Британії дала старт Brexit.
Кабмін ухвалив проект закону про медичні гарантії у сфері медичних послуг.
Євросоюз має намір продовжувати політику санкцій щодо РФ.
Джерело: 24 Канал
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