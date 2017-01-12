Випуск новин за 20:00: Затримання українця у Криму. Загиблі українські військові у бойовиків
Випуск новин 21:04, сьогодні 55 Читать новость на русском
У випуску новин 12 січня за 20:00 годину – у Криму затримали активіста Українського культурного центру півострова Андрія Виноградова, а кримських мусульман звинувачують у насильницькому захоплені влади в Росії. У сірій зоні поблищу Маріуполя виявили трьох загиблих військових, їхні тіла у бойовиків.
Також у випуску:
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Одиночний протест чи бунт – що насправді сталося у Лук’янівському СІЗО за участі "торнадівців".
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Джерело: 24 Канал
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