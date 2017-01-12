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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 20:00: Затримання українця у Криму. Загиблі українські військові у бойовиків

Випуск новин 21:04, сьогодні 55 Читать новость на русском
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У випуску новин 12 січня за 20:00 годину – у Криму затримали активіста Українського культурного центру півострова Андрія Виноградова, а кримських мусульман звинувачують у насильницькому захоплені влади в Росії. У сірій зоні поблищу Маріуполя виявили трьох загиблих військових, їхні тіла у бойовиків.

Також у випуску:

Лише за минулу добу 11 українців померли від переохолодження. В Європі замерзло 70 людей.

Одиночний протест чи бунт – що насправді сталося у Лук’янівському СІЗО за участі "торнадівців".

Один український військовий загинув, ще четверо зазнали поранення через обстріли на Донбасі.

Післямайданівські реформи: вдалі і невдалі.

Частину України знову засипає снігом.

Потяг дружби привіз до Києва 540 дітей з Донбасу.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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