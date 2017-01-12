Випуск новин за 20:00: Затримання українця у Криму. Загиблі українські військові у бойовиків

У випуску новин 12 січня за 20:00 годину – у Криму затримали активіста Українського культурного центру півострова Андрія Виноградова, а кримських мусульман звинувачують у насильницькому захоплені влади в Росії. У сірій зоні поблищу Маріуполя виявили трьох загиблих військових, їхні тіла у бойовиків.

Також у випуску: Лише за минулу добу 11 українців померли від переохолодження. В Європі замерзло 70 людей. Одиночний протест чи бунт – що насправді сталося у Лук’янівському СІЗО за участі "торнадівців". Один український військовий загинув, ще четверо зазнали поранення через обстріли на Донбасі. Післямайданівські реформи: вдалі і невдалі. Частину України знову засипає снігом. Потяг дружби привіз до Києва 540 дітей з Донбасу.

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