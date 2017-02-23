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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Випуск новин за 20:00: Знайшли Олексія Гончаренка. "Самопоміч" відправляється на блокаду

Випуск новин 21:56, сьогодні 3 Читать новость на русском

У випуску новин 23 лютого за 20:00 – депутат від БПП Олексій Гончаренко після заяви про його викрадення – знайшовся. Народні обранці від "Самопомочі" поїхали на Схід підтримати тих, що блокують торгівлю з окупантами.

Також у випуску:

Один із фігурантів справи Онищенка втік з-під слідства.

Дмитра Фірташа знову затримали у Відні.

В Києві покажуть мюзикл "Жив був пес".

Теги: Випуск новин Самопоміч Блок Петра Порошенка Олексій Гончаренко
Джерело: 24 Канал
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