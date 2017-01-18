Випуск новин за 20:00: Звинувачення на адресу Савченко. Львів потопає у смітті
Випуск новин 20:56, сьогодні 58 Читать новость на русском
У випуску новини 18 січня станом на 20:00 – від Героя України до зрадника держави: хто і за що звинуватив у цьому нардепа Надію Савченко.
Також у випуску:
Львів потопає у смітті – гори відходів у контейнерах сягають критичних розмірів.
Фракція "Самопоміч" звинуватила Кабмін у здачі національних інтересів.
Керівництво харківської викладачки, яка пише вірші про фашистів-українців, прокоментувало її "творчість".
Джерело: 24 Канал
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