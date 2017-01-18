Випуск новин за 20:00: Звинувачення на адресу Савченко. Львів потопає у смітті

У випуску новини 18 січня станом на 20:00 – від Героя України до зрадника держави: хто і за що звинуватив у цьому нардепа Надію Савченко.

Також у випуску: Львів потопає у смітті – гори відходів у контейнерах сягають критичних розмірів. Фракція "Самопоміч" звинуватила Кабмін у здачі національних інтересів. Керівництво харківської викладачки, яка пише вірші про фашистів-українців, прокоментувало її "творчість".

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