Випуск новин за 21:00: Ситуація в зоні АТО. Бюджет-2017
Випуск новин 23:21, 22 грудня 252 Читать новость на русском
У випуску новин 22 грудня станом на 21:00 – проросійські бойовики атакують і поливають вогнем позиції Збройних сил України.
Також у випуску:
У бюджеті зникли деякі податки.
Верховна Рада ухвалила амністію 2016 року.
Екс-правління "Приватбанку" звинувачує главу НБУ Валерію Гонтареву у цілеспрямованому знищенні фінустанови.
Рада відмовилась скасувати ряд законів, на основі яких сформовано Бюджет-2017.
Джерело: 24 Канал
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