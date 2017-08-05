Випуск новин за 22:00: Аферисти у Львові. Військові вдруге зайшли на позиції у Мар'їнці

У випуску новин за 4 серпня станом на 22:00 – у Львові затримали банду квартирних аферистів. Українські військові за три роки АТО вдруге повернулися до Мар'їнки

Також у випуску: Діяльність українських депутатів проаналізували в Комітеті виборців України. У Швейцарії колишній нардеп Микола Мартиненко програв суди, за допомогою яких він намагався заблокувати передачу українському слідству даних про його Панамські рахунки. Михайло Саакашвілі прилетів до Польщі виступити на урочистостях до 73 річниці Варшавського повстання. Смертельні військові навчання на полігоні у Київській області.

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