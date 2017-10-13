Випуск новин за 22:00: Акція в Угорщині. Підняття пенсій

У випуску новин за 13 жовтня станом на 22:00 – у Будапешті під будівлею українського посольства відбувається акція на підтримку "Самовизначення Закарпаття". Розмір пенсій в середньому збільшився від 200 до 1000 гривень.

Також у випуску: Здоров'ю українського в'язня Павла Гриба в Росії намагаються зашкодити навмисне. У Львівському СІЗО провели ретельну інспекцію. На Сході України далі неспокійно, однак бойовики продовжують провокувати українських бійців.

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