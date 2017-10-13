Випуск новин за 22:00: Акція в Угорщині. Підняття пенсій
Випуск новин 23:16, 13 жовтня 274 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У випуску новин за 13 жовтня станом на 22:00 – у Будапешті під будівлею українського посольства відбувається акція на підтримку "Самовизначення Закарпаття". Розмір пенсій в середньому збільшився від 200 до 1000 гривень.
Також у випуску:
Здоров'ю українського в'язня Павла Гриба в Росії намагаються зашкодити навмисне.
У Львівському СІЗО провели ретельну інспекцію.
На Сході України далі неспокійно, однак бойовики продовжують провокувати українських бійців.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Українські угорці розкритикували сепаратистську акцію на Закарпатті13 жовтня , 20:29
Страсна п'ятниця: звичаї та традиції українців14 квітня , 13:05
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта27 червня , 13:46