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Випуск новин за 22:00: Акція в Угорщині. Підняття пенсій

Випуск новин 23:16, 13 жовтня 274 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 жовтня станом на 22:00 – у Будапешті під будівлею українського посольства відбувається акція на підтримку "Самовизначення Закарпаття". Розмір пенсій в середньому збільшився від 200 до 1000 гривень.

Також у випуску:

Здоров'ю українського в'язня Павла Гриба в Росії намагаються зашкодити навмисне.

У Львівському СІЗО провели ретельну інспекцію.

На Сході України далі неспокійно, однак бойовики продовжують провокувати українських бійців.

Теги: Угорщина Випуск новин Пенсіонери Пенсійна реформа
Джерело: 24 Канал
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