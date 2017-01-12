Випуск новин за 22:00: Антикорупціонери взялися за Гонтареву
Випуск новин 23:02, сьогодні 17 Читать новость на русском
У випуску новин 12 січня за 22:00 годину – антикорупціонери взялися за голову Нацбанку Гонтареву – проти неї розпочали розслідування.
Також у випуску:
Минулої доби 11 українців померли від переохолодження.
Автор скандального звіту про Трампа переховується.
Що дарують солдатам.
Негода вирує в Європі.
Джерело: 24 Канал
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