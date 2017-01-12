Випуск новин за 22:00: Антикорупціонери взялися за Гонтареву

У випуску новин 12 січня за 22:00 годину – антикорупціонери взялися за голову Нацбанку Гонтареву – проти неї розпочали розслідування.

Також у випуску: Минулої доби 11 українців померли від переохолодження. Автор скандального звіту про Трампа переховується. Що дарують солдатам. Негода вирує в Європі.

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