Випуск новин за 22:00: Антициклон "Катя". Роковини початку російсько-грузинської війни

У випуску новин за 8 серпня станом на 22:00 – за прогнозами синоптиків, уже в п'ятницю в Україну прийде антициклон "Катя", який прожене хмари й дощі. Сьогодні, 9 років тому, розпочалась підступна і цинічна російська агресія у Грузії, і 8 серпня стало початком того, що пізніше назвуть російсько-грузинською війною.

Також у випуску: Водія, який збив двох дітей у Києві, заарештували на два місяці з правом внесення застави у півмільйона гривень. Українських військових годують харчовими відходами. У справі про розкрадання грошей на проекті "Стіна" затримали 6 осіб.

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