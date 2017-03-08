Випуск новин за 22:00: Боротьба зі "групами смерті". Перша доба Насірова в СІЗО
Випуск новин 23:35, 7 березня 54 Читать новость на русском
У випуску новин 7 березня станом на 22:00 – миколаївські студенти самотужки вирішили боротися із "групами смерті" у соцмережах. Без зайвого комфорту, телефону та з одним сусідом по камері – в такі умови в СІЗО потрапив головний фіскал країни Роман Насіров.
Також у випуску:
Троє військових поранені, один – травмований: ситуація на фронті.
У переселенця з Криму виникли проблеми з банком через кримську прописку.
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В якому стані дороги на Львівщині, які вважалися найкращими у регіоні.
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Джерело: 24 Канал
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