Випуск новин за 22:00: Боротьба зі "групами смерті". Перша доба Насірова в СІЗО

У випуску новин 7 березня станом на 22:00 – миколаївські студенти самотужки вирішили боротися із "групами смерті" у соцмережах. Без зайвого комфорту, телефону та з одним сусідом по камері – в такі умови в СІЗО потрапив головний фіскал країни Роман Насіров.

Також у випуску: Троє військових поранені, один – травмований: ситуація на фронті. У переселенця з Криму виникли проблеми з банком через кримську прописку. Згадали про збитий малайзійський Boeing та "цікаві" знахідки у шахтах – триває другий день слухань у міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії. В якому стані дороги на Львівщині, які вважалися найкращими у регіоні. Біля Гаазького суду родичі загиблих у катастрофі MH-17 влаштували протест.

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