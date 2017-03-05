Випуск новин за 22:00: Чи обере суд запобіжний захід Насірову
Випуск новин 22:49, 4 березня 17 Читать новость на русском
У випуску новин 4 березня на 22:00 – вночі у Солом'янському суді столиці очільнику ДФС Роману Насірову обирають запобіжний захід, попри стан підозрюваного.
Також у випуску:
Епопея з Насіровим: як головного фіскала країни перевозили із лікарні в лікарню.
На Львівщині попрощалися з вісьмома гірниками, які загинули на шахті "Степова".
Чи вдалося відновити роботу Донецької фільтрувальної станції.
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Джерело: 24 Канал
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