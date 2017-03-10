Випуск новин за 22:00: Екс-генконсул Грузії у суді. Санкції проти "Сбербанку"
Випуск новин 23:18, сьогодні 40 Читать новость на русском
У випуску новин 10 березня станом на 20:00 – вже більше 2 годин Печерський суд Києва намагається обрати запобіжний захід колишньому генконсулу Грузії в Україні. Проти "Сбербанку" в Україні запровадять санкції.
Також у випуску:
Колега Насірова став фігурантом кримінального провадження про незаконне збагачення.
НАБУ проводить обшуки податківців у 3 областях.
Причину смерті Чуркіна не оприлюднюватимуть через дипломатичний імунітет.
Журналісти на Київщині відшукали українського Ніка Вуйчича.
Джерело: 24 Канал
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