Випуск новин за 22:00: Екс-генконсул Грузії у суді. Санкції проти "Сбербанку"

У випуску новин 10 березня станом на 20:00 – вже більше 2 годин Печерський суд Києва намагається обрати запобіжний захід колишньому генконсулу Грузії в Україні. Проти "Сбербанку" в Україні запровадять санкції.

Також у випуску: Колега Насірова став фігурантом кримінального провадження про незаконне збагачення. НАБУ проводить обшуки податківців у 3 областях. Причину смерті Чуркіна не оприлюднюватимуть через дипломатичний імунітет.



Журналісти на Київщині відшукали українського Ніка Вуйчича.

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