Випуск новин за 22:00: Люди в камуфляжі у сесійній залі парламенту

У випуску новин 15 березня станом на 22:00 – Донецькі поліцейські, які вчора під Слов'янськом заблокували пересування противників торгівлі з ОРДЛО, сьогодні заблокували роботу Ради.

Також у випуску: Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Дешеві цигарки з ОРДЛО знайшли на ринку у Харкові. Шестеро українських військових поранені та один травмований на Донбасі за минулу добу.

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