Випуск новин за 22:00: Люди в камуфляжі у сесійній залі парламенту
Випуск новин 01:50, сьогодні 4 Читать новость на русском
У випуску новин 15 березня станом на 22:00 – Донецькі поліцейські, які вчора під Слов'янськом заблокували пересування противників торгівлі з ОРДЛО, сьогодні заблокували роботу Ради.
Також у випуску:
Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.
Дешеві цигарки з ОРДЛО знайшли на ринку у Харкові.
Шестеро українських військових поранені та один травмований на Донбасі за минулу добу.
Джерело: 24 канал
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