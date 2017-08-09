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Випуск новин за 22:00: Нагороди медиків. Фотосесія незвичайних дітей

Випуск новин 23:07, сьогодні 36 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 серпня станом на 22:00 – кращих медиків нагородили найвищою професійною відзнакою – Орденом Святого Пантелеймона. Сьогодні діти з усієї України з'їхалися в табір, який так і називається – "Переможці" та взяли участь у фотосесії. Юні моделі надихають інших боротись із проблемами, оскільки самі подолали рак.

Також у випуску:

Відставка керівника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна.

Співробітники НАБУ арештували 7 підозрюваних у розкраданні грошей, виділених на проект "Стіна".

Постачальника неякісних м'ясних консервів оштрафують на майже 3 мільйона гривень.

Теги: Лікування Випуск новин Нагороди Діти Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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