Випуск новин за 22:00: Нагороди медиків. Фотосесія незвичайних дітей

У випуску новин за 9 серпня станом на 22:00 – кращих медиків нагородили найвищою професійною відзнакою – Орденом Святого Пантелеймона. Сьогодні діти з усієї України з'їхалися в табір, який так і називається – "Переможці" та взяли участь у фотосесії. Юні моделі надихають інших боротись із проблемами, оскільки самі подолали рак.

Також у випуску: Відставка керівника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна. Співробітники НАБУ арештували 7 підозрюваних у розкраданні грошей, виділених на проект "Стіна". Постачальника неякісних м'ясних консервів оштрафують на майже 3 мільйона гривень.

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