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Випуск новин за 22:00: Нова жервта скажених собак

Випуск новин 23:00, 16 січня 63 Читать новость на русском
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У випуску новини 16 січня за 22:00 годину – на Тернопільщині собаки загризли стареньку жіночку – тіло знайшли без голови.

Також у випуску:

Стрілянина в Олевську з загиблими і пораненими.

Пашинський обмовився по Фройду.

Різка девальвація гривні.

Теги: Випуск новин Жертви світ тварин
Джерело: 24 Канал
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