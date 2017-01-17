Випуск новин за 22:00: Нова жервта скажених собак

У випуску новини 16 січня за 22:00 годину – на Тернопільщині собаки загризли стареньку жіночку – тіло знайшли без голови.

Також у випуску: Стрілянина в Олевську з загиблими і пораненими. Пашинський обмовився по Фройду. Різка девальвація гривні.

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