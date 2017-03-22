Випуск новин за 22:00: Новий конкурс на посаду аудитора НАБУ. Викриття банди грабіжників
Випуск новин 22:54, сьогодні 12 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 березня станом на 22:00 – Антикорупційний комітет знову проводитиме конкурс на посаду аудитора для НАБУ від Ради.
Також у випуску:
Поліція викрила зловмисників, які грабували квартири та будинки в різних областях України.
Як сім'ї-переселенці адаптуються до життя в нових місцях.
Світові лідери висловлюють співчуття Великій Британії у зв'язку з терактом, який відбувся в Лондоні сьогодні.
Джерело: 24 Канал
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