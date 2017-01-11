Випуск новин за 22:00: Остання промова Обами. Списки Савченко

У випуску новин 11 січня за 22:00 – Барак Обама в останнє виступив перед американцями в якості президента Сполучених Штатів.

Також у випуску: Через рясні снігопади на Одещині тимчасово закрито 7 пунктів пропуску. Святкова коляда продовжує крокувати Україною. І різдвяні пісні виконують у незвичних місцях. Любов і догляд змінили так званих "дітей Мауглі", яких 2 роки тому правоохоронці знайшли у Львівській квартирі. Дональд Трамп заперечив будь-які зв'язки із Москвою. Надія Савченко внесла зміни у списки українських полонених та затриманих бойовиків, які опублікувала напередодні.

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