Випуск новин за 22:00: Остання промова Обами. Списки Савченко
Випуск новин 22:57, сьогодні 5
У випуску новин 11 січня за 22:00 – Барак Обама в останнє виступив перед американцями в якості президента Сполучених Штатів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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