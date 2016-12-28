Випуск новин за 22:00: Перемога львівського гросмейстера. Звільнення полонених

У випуску новин 27 грудня станом на 22:00 – львівський гросмейстер Василь Іванчук сенсаційно переміг чинного чемпіона зі шахів Магнуса Карлсена.

Також у випуску: У Львові народна депутатка Надія Савченко представила нову громадську платформу. Сьогодні проросійські бойовики звільнили двох українських заручниць. На Донеччині відбудували зруйнований бойовиками міст у містечку Сіверськ.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter