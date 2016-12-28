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Випуск новин за 22:00: Перемога львівського гросмейстера. Звільнення полонених

Випуск новин 23:17, 27 грудня 46 Читать новость на русском
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У випуску новин 27 грудня станом на 22:00 – львівський гросмейстер Василь Іванчук сенсаційно переміг чинного чемпіона зі шахів Магнуса Карлсена.

Також у випуску:

У Львові народна депутатка Надія Савченко представила нову громадську платформу.

Сьогодні проросійські бойовики звільнили двох українських заручниць.

На Донеччині відбудували зруйнований бойовиками міст у містечку Сіверськ.

Теги: Надія Савченко АТО Шахи Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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