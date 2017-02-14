Випуск новин за 22:00: Провокативна акція проти Трампа. Небезпечна гра підлітків
Випуск новин 23:04, 13 лютого 129 Читать новость на русском
У випуску новин 13 лютого станом на 22:00 – у Чикаго сотні людей зібралися навпроти готелю, який належав американському президенту і дружньо зняли штани.
Також у випуску:
Нідерланди відклали затвердження угоди про асоціацію України та ЄС.
Небезпечна гра, яка вбиває підлітків, заполонила соцмережі.
Перші в цьому році масштабні військові навчання провели на Київщині.
Україна вирішила відкривати вогонь у відповідь через порушення перемир'я.
Джерело: 24 Канал
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