Випуск новин за 22:00: Провокативна акція проти Трампа. Небезпечна гра підлітків

У випуску новин 13 лютого станом на 22:00 – у Чикаго сотні людей зібралися навпроти готелю, який належав американському президенту і дружньо зняли штани.

Також у випуску: Нідерланди відклали затвердження угоди про асоціацію України та ЄС. Небезпечна гра, яка вбиває підлітків, заполонила соцмережі. Перші в цьому році масштабні військові навчання провели на Київщині. Україна вирішила відкривати вогонь у відповідь через порушення перемир'я.

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