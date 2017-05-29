Випуск новин за 22:00: Руйнівний фонтан. До Європи з дітьми

У випуску новин за 29 травня станом на 22:00 – В Києві внаслідок гідравлічних випробовувань прорвало трубу з гарячою водою, фонтан заввишки у 7 метрів наробив збитків. У Держприкордонслужбі пояснили, як їздити з дітьми до Європи за безвізовим режимом.

Також у випуску: У Держприкордонслужбі пояснили, як їздити з дітьми до Європи за безвізовим режимом. СБУ підозрює "Яндекс-Україна" у державній зраді, в офісах компанії відбулися обшуки. Еммануель Макрон зазначив, що хотів би у рамках "нормандського формату" заслухати доповідь ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі.

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