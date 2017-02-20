Випуск новин за 22:00: СБУ прикрила кримінальну банду. Блокада Банкової

У випуску новин 20 лютого станом на 22:00 – поліція, СБУ та прокуратура зупинили діяльність великої банди реалізаторів крадених машин.

Також у випуску: Українському телебаченню довіряє менш, аніж половина українців. У Тернополі прочани вистоюють по дев'ять годин у кілометрових чергах до Нерукотворного образу Ісуса Христа. Прем'єр-міністр закликає активістів та учасників блокади ОРДЛО сісти за стіл переговорів. У США помер головний пропагандист Путіна в організації об'єднаних націй Віталій Чуркін.

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