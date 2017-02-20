Випуск новин за 22:00: СБУ прикрила кримінальну банду. Блокада Банкової
Випуск новин 23:10, сьогодні 77 Читать новость на русском
У випуску новин 20 лютого станом на 22:00 – поліція, СБУ та прокуратура зупинили діяльність великої банди реалізаторів крадених машин.
Також у випуску:
Українському телебаченню довіряє менш, аніж половина українців.
У Тернополі прочани вистоюють по дев'ять годин у кілометрових чергах до Нерукотворного образу Ісуса Христа.
Прем'єр-міністр закликає активістів та учасників блокади ОРДЛО сісти за стіл переговорів.
У США помер головний пропагандист Путіна в організації об'єднаних націй Віталій Чуркін.
Джерело: 24 Канал
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