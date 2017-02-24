Випуск новин за 22:00: СБУ проводить обшуки у справі про держзраду

У випуску новин 23 лютого станом на 22:00, – СБУ провела обшуки в обласних радах Житомирщини та Рівненщини у справі щодо співпраці депутатів з ФСБ Росії.

Також у випуску: У Києві прем’єра мюзиклу "Жив собі пес". Чому втік один із фігурантів газової справи Онищенка. Народні обранці відвідали блокаду Донбасу. Дмитра Фірташа знову затримали у Відні. Арештовані в окупованому Сімферополі кримські татари не виходять на зв'язок. Зниклого нардепа від БПП Олексія Гончаренка знайшли. У Києві пройшов протест працівників культури.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter