Випуск новин за 22:00: СБУ проводить обшуки у справі про держзраду
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У випуску новин 23 лютого станом на 22:00, – СБУ провела обшуки в обласних радах Житомирщини та Рівненщини у справі щодо співпраці депутатів з ФСБ Росії.
Також у випуску:
У Києві прем’єра мюзиклу "Жив собі пес".
Чому втік один із фігурантів газової справи Онищенка.
Народні обранці відвідали блокаду Донбасу.
Дмитра Фірташа знову затримали у Відні.
Арештовані в окупованому Сімферополі кримські татари не виходять на зв'язок.
Зниклого нардепа від БПП Олексія Гончаренка знайшли.
У Києві пройшов протест працівників культури.
Джерело: 24 Канал
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