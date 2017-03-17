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БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Випуск новин за 22:00: Що питали Насірова у НАБУ. Сміття зі Львова не приймають

Випуск новин 22:50, сьогодні 24 Читать новость на русском

У випуску новин 17 березня станом на 22:00 – Романа Насірова шість годин допитували у НАБУ. Приватне сміттєзвалище на Донеччині розірвало угоду зі Львовом.

Також у випуску:

Михайла Охендовського назвали жертвою НАБУ.

На Херсонщині організували імпровізований мітинг.

Поліцейські провели обшук у Тернопільській мерії.

Теги: НАБУ Роман Насіров Затримання Насірова Випуск новин Львів Михайло Охендовський Херсон Тернопіль
Джерело: 24 Канал
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