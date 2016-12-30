Випуск новин за 22:00: Що зробили депутати у 2016 році. Різдвяний ярмарок в Житомирі

У випуску новин 30 грудня станом на 22:00 – 2016 рік парламент розпочав з Гройсманом, а закінчує з Парубієм. За цей час депутати встигли змінити Генпрокурора, декомунізувати понад тисячу населених пунктів та ухвалити судову реформу.

Також у випуску: В селищі Овідіополь на Одещині оголосили дводенну жалобу через подвійне вбивство. Бойовики не припиняють стріляти: репортаж з передових позицій. Пророцтва для України на 2017 рік.

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