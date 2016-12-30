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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Що зробили депутати у 2016 році. Різдвяний ярмарок в Житомирі

Випуск новин 23:06, сьогодні 30 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 30 грудня станом на 22:00 – 2016 рік парламент розпочав з Гройсманом, а закінчує з Парубієм. За цей час депутати встигли змінити Генпрокурора, декомунізувати понад тисячу населених пунктів та ухвалити судову реформу.

Також у випуску:

В селищі Овідіополь на Одещині оголосили дводенну жалобу через подвійне вбивство.

Бойовики не припиняють стріляти: репортаж з передових позицій.

Пророцтва для України на 2017 рік.

Теги: Випуск новин Верховна Рада Житомир Війна на Донбасі Одеса
Джерело: 24 Канал
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