Випуск новин за 22:00: Що зробили депутати у 2016 році. Різдвяний ярмарок в Житомирі
Випуск новин 23:06, сьогодні 30 Читать новость на русском
У випуску новин 30 грудня станом на 22:00 – 2016 рік парламент розпочав з Гройсманом, а закінчує з Парубієм. За цей час депутати встигли змінити Генпрокурора, декомунізувати понад тисячу населених пунктів та ухвалити судову реформу.
Також у випуску:
В селищі Овідіополь на Одещині оголосили дводенну жалобу через подвійне вбивство.
Бойовики не припиняють стріляти: репортаж з передових позицій.
Пророцтва для України на 2017 рік.
Джерело: 24 Канал
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