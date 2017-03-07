Випуск новин за 22:00: Слово Росії в суді ООН. Судова тяганина з Насіровим

У випуску новин 6 березня за 22:00 – завтра слово у Міжнародному суді ООН дадуть Росії.

Також у випуску: Судова тяганина з обранням запобіжного заходу головному фіскалу країни Роману Насірову триває вже 3 добу. І після сумнівного мітингу в Авдіївці народний депутат Тетяна Чорновол навідалася до учасників блокади. Сполучені Штати Америки вітають бажання українців прозорого суду над Романом Насіровим.

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