Випуск новин за 22:00: Солдатська каша з хробаками. Справа Іванющенка
Випуск новин 23:44, 1 березня 13 Читать новость на русском
У випуску новин 1 березня на 22:00 – хто довірив годувати військових фірмі з сумнівною репутацією. Закриття справи проти Іванющенка. Хто винен – Генпрокуратура чи Верховний суд.
Також у випуску
250 мільярдів гривень треба на ремонт українських доріг. Скільки є зараз.
Закриття справи проти Іванющенка. Хто винен – Генпрокуратура чи Верховний суд.
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Джерело: 24 Канал
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