Випуск новин за 22:00: Солдатська каша з хробаками. Справа Іванющенка

У випуску новин 1 березня на 22:00 – хто довірив годувати військових фірмі з сумнівною репутацією. Закриття справи проти Іванющенка. Хто винен – Генпрокуратура чи Верховний суд.

Також у випуску 250 мільярдів гривень треба на ремонт українських доріг. Скільки є зараз. Закриття справи проти Іванющенка. Хто винен – Генпрокуратура чи Верховний суд. Біля Станиці Луганської планують розвести сили. Авдіївка залишається найгарячішою точкою на Донбасі. Єврокомісія представила документ щодо розвитку ЄС. Річниця 24 Каналу – як роблять новини для Вас.

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