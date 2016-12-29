Випуск новин за 22:00: США розширили санкції проти Росії. "Тітушки" у міжнародному розшуку
Випуск новин 23:00, сьогодні 19 Читать новость на русском
У випуску новин 29 грудня станом на 22:00 – США розширили санкції проти Росії і висилають з країни 35 російських дипломатів.
Також у випуску:
Інтерпол шукає осіб, причетних до злочинів під час Революції гідності.
Україна в якості акту доброї волі передала бойовикам 15 засуджених за сепаратизм.
У Полтаві в руках колишнього бійця АТО вибухнула граната, йому відірвало кисть лівої руки.
Джерело: 24 Канал
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