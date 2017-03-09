Випуск новин за 22:00: Страйк гірників. Допит Януковича
Випуск новин 23:22, сьогодні 7 Читать новость на русском
У випуску новин 9 березня станом на 22:00 – гірники на Львівщині вимагають заплатити їм зарплату. Українські слідчі не будуть допитувати Януковича на території Росії.
Також у випуску:
У міжнародному суді завершилися публічні слухання за позовом України проти Росії.
На фронті військові ліквідували снайпера бойовиків.
В зоні АТО троє бійців отримали поранення, двоє – травмовані.
Джерело: 24 Канал
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