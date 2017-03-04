Випуск новин за 22:00: Україна без "Радио Вести". Прощання з гірниками

У випуску новин 3 березня станом на 22:00 – Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не продовжила ліцензію "Радио Вести". Чи відомі причини аварії на шахті "Степова".

Також у випуску: Інфаркт чи симуляція: що насправді діагностували у Романа Насірова. Чи відомі причини аварії на шахті "Степова". Чому головний військовий прокурор Анатолій Матіос приїхав у лікарню, де перебуває Насіров. Обшуки у Юлії Марушевської. У Дніпрі зловили терориста з "ДНР".

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