Випуск новин за 22:00: Україна без "Радио Вести". Прощання з гірниками
Випуск новин 00:05, сьогодні 18 Читать новость на русском
У випуску новин 3 березня станом на 22:00 – Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не продовжила ліцензію "Радио Вести". Чи відомі причини аварії на шахті "Степова".
Також у випуску:
Інфаркт чи симуляція: що насправді діагностували у Романа Насірова.
Чи відомі причини аварії на шахті "Степова".
Чому головний військовий прокурор Анатолій Матіос приїхав у лікарню, де перебуває Насіров.
Обшуки у Юлії Марушевської.
У Дніпрі зловили терориста з "ДНР".
Джерело: 24 Канал
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