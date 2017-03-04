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Випуск новин за 22:00: Україна без "Радио Вести". Прощання з гірниками

Випуск новин 00:05, сьогодні 18 Читать новость на русском

У випуску новин 3 березня станом на 22:00 – Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не продовжила ліцензію "Радио Вести". Чи відомі причини аварії на шахті "Степова".

Також у випуску:

Інфаркт чи симуляція: що насправді діагностували у Романа Насірова.

Чи відомі причини аварії на шахті "Степова".

Чому головний військовий прокурор Анатолій Матіос приїхав у лікарню, де перебуває Насіров.

Обшуки у Юлії Марушевської.

У Дніпрі зловили терориста з "ДНР".

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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