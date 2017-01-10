Випуск новин за 22:00: Україна оговтується від морозів. Савченко про списки полонених

У випуску новин 10 січня за 22:00 – сильні морози в Україні відступають, а люди оговтуються від їхніх наслідків. Надія Савченко пояснила для чого опублікувала списки полонених.

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