Випуск новин за 22:00: Україна оговтується від морозів. Савченко про списки полонених
Випуск новин 23:09, сьогодні 6 Читать новость на русском
У випуску новин 10 січня за 22:00 – сильні морози в Україні відступають, а люди оговтуються від їхніх наслідків. Надія Савченко пояснила для чого опублікувала списки полонених.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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