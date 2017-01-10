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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 22:00: Україна оговтується від морозів. Савченко про списки полонених

Випуск новин 23:09, сьогодні 6 Читать новость на русском
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У випуску новин 10 січня за 22:00 – сильні морози в Україні відступають, а люди оговтуються від їхніх наслідків. Надія Савченко пояснила для чого опублікувала списки полонених.

Також у випуску:

На Львівщині підірвали пам’ятник польським громадянам, які загинули у 1944-му році.

Суд переніс розгляд справи проти колишніх "беркутівців" про розстріли під час Революції Гідності.

НАЗК гальмує старт перевірки е-декларації, бо Мін’юст не затверджує механізм.

Родичі жертв терактів у Брюсселі та Парижі судяться з Twitter.

Визначились фаворити президентських перегонів Європарламенту.

Теги: Випуск новин Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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