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Випуск новин за 22:00: Як припинити торгівлю з окупантом. Повторного допиту Януковича не буде

Випуск новин 22:50, сьогодні 67 Читать новость на русском
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У випуску новин 26 грудня станом на 22:00 – що збираються робити військові і волонтери, аби Україна припинила торгівлю з окупантами в "ДНР" та "ЛНР".

Також у випуску:

Суд відмовив захисникам Віктора Януковича у проведенні повторного відеодопиту президента-втікача.

Бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок.

Кров, як новорічний подарунок: як у столиці ринули донори до військового шпиталю

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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