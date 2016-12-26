Випуск новин за 22:00: Як припинити торгівлю з окупантом. Повторного допиту Януковича не буде
Випуск новин 22:50, сьогодні 67 Читать новость на русском
У випуску новин 26 грудня станом на 22:00 – що збираються робити військові і волонтери, аби Україна припинила торгівлю з окупантами в "ДНР" та "ЛНР".
Також у випуску:
Суд відмовив захисникам Віктора Януковича у проведенні повторного відеодопиту президента-втікача.
Бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок.
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Джерело: 24 Канал
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