Випуск новин за 22:00: Як припинити торгівлю з окупантом. Повторного допиту Януковича не буде

У випуску новин 26 грудня станом на 22:00 – що збираються робити військові і волонтери, аби Україна припинила торгівлю з окупантами в "ДНР" та "ЛНР".

Також у випуску: Суд відмовив захисникам Віктора Януковича у проведенні повторного відеодопиту президента-втікача. Бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок. Кров, як новорічний подарунок: як у столиці ринули донори до військового шпиталю

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