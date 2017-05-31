Випуск новин за 22:00: Заборона Інтернет-магазинів. Шкода від блокади Донбасу
Випуск новин 23:07, сьогодні 6
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У випуску новин 31 травня станом на 22:00 – заборона українцям купувати в Інтернет-магазинах виявилася фейком. Громадську думку знову збурюють заявами про велику шкоду торговельної блокади Донбасу.
Також у випуску:
Рік сміттєвої блокади Львова.
Замкнене коло Конституційного суду.
Газова перемога України над Росією.
Джерело: 24 Канал
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