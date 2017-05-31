23:10
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, сьогодні
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 22:00: Заборона Інтернет-магазинів. Шкода від блокади Донбасу
Випуск новин
23:07, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Заборона Інтернет-магазинів. Шкода від блокади Донбасу

Випуск новин 23:07, сьогодні 6

У випуску новин 31 травня станом на 22:00 – заборона українцям купувати в Інтернет-магазинах виявилася фейком. Громадську думку знову збурюють заявами про велику шкоду торговельної блокади Донбасу.

Також у випуску:

Рік сміттєвої блокади Львова.

Замкнене коло Конституційного суду.

Газова перемога України над Росією.

Теги: Газовий конфлікт Інтернет Війна на Донбасі АТО Блокада Конституційний суд Львів Випуск новин
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Дипломатическая война Трампа
сьогодні, 23:02 Дипломатическая война Трампа
Іван Яковина 79
Удар Путина по Сирии – это подавление комплексов после унижения в Версале
сьогодні, 22:02 Удар Путина по Сирии – это подавление комплексов после унижения в Версале
Злой Одессит 1909
Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою
сьогодні, 21:21 Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою
2503
На митниці обмежують ввезення товарів: кому панікувати, а кому – ні
сьогодні, 21:01 На митниці обмежують ввезення товарів: кому панікувати, а кому – ні
Яніна Ткачук 2784
Пластун, філософ і кандидат на папський престол: ким був Любомир Гузар
сьогодні, 20:26 Пластун, філософ і кандидат на папський престол: ким був Любомир Гузар
1297
Разведчик: На мирных территориях сепарских городов хватает
 26 січня , 16:30 4
Бойовики штурмують Авдіївку
 4 лютого , 18:46 24
Холодницький озвучив розмір гігантської застави для Мартиненка
 21 квітня , 10:06
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук