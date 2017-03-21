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Випуск новин за 22:00: Закриття шкіл у Львові. Ситуація в зоні АТО

Випуск новин 23:38, 20 березня 28 Читать новость на русском

У випуску новин 20 березня станом на 22:00 – через проблеми з вивозом сміття у Львові можуть закрити школи та садочки. Внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, восьмеро поранені.

Також у випуску:

У Рівному обстріляли міське управління патрульної поліції.

Президент України Петро Порошенко звинуватив учасників блокади у відкладенні рішення МВФ.

Десятки гігантських ляльок підпалили на березі Середземного моря в іспанській Валенсії.

Теги: АТО Війна на Донбасі Поліція Випуск новин Петро Порошенко Львів освіта Рівне
Джерело: 24 Канал
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