Випуск новин за 22:00: Закриття шкіл у Львові. Ситуація в зоні АТО

У випуску новин 20 березня станом на 22:00 – через проблеми з вивозом сміття у Львові можуть закрити школи та садочки. Внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, восьмеро поранені.

Також у випуску: У Рівному обстріляли міське управління патрульної поліції. Президент України Петро Порошенко звинуватив учасників блокади у відкладенні рішення МВФ. Десятки гігантських ляльок підпалили на березі Середземного моря в іспанській Валенсії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter