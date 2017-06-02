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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Затримання чиновника. Результати перевірок декларацій міністрів

Випуск новин 22:56, сьогодні 79 Читать новость на русском

У випуску новин 2 червня станом на 22:00 – Чиновник, який дав дозвіл на оформлення українського паспорта кілеру, що стріляв в Адама Осмаєва - затриманий. Нацагенство з запобігання корупції не затвердило результати перевірок декларацій міністрів за 2015 рік.

Також у випуску:

Поранений під час учорашнього замаху доброволець Адам Осмаєв прийшов до тями.

Адам Осмаєв, Павло Шеремет, Денис Вороненков – ці гучні вбивства та замахи українські правоохоронці приписують російським спецслужбам.

У Печерському райсуді столиці обирають запобіжний захід банді, яка намагалася викрасти і вивезти в Росію колишнього громадянина Федерації Володимира Крупчака.

Теги: е-декларування НАЗК Новини Росії Випуск новин Павло Шеремет
Джерело: 24 Канал
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