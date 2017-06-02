Випуск новин за 22:00: Затримання чиновника. Результати перевірок декларацій міністрів

У випуску новин 2 червня станом на 22:00 – Чиновник, який дав дозвіл на оформлення українського паспорта кілеру, що стріляв в Адама Осмаєва - затриманий. Нацагенство з запобігання корупції не затвердило результати перевірок декларацій міністрів за 2015 рік.

Також у випуску: Поранений під час учорашнього замаху доброволець Адам Осмаєв прийшов до тями. Адам Осмаєв, Павло Шеремет, Денис Вороненков – ці гучні вбивства та замахи українські правоохоронці приписують російським спецслужбам. У Печерському райсуді столиці обирають запобіжний захід банді, яка намагалася викрасти і вивезти в Росію колишнього громадянина Федерації Володимира Крупчака.

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