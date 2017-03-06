Випуск новин за 23:00: "Ангели охоронці" Насірова. Нерухомість головного прикордонника

У випуску новин 5 березня на 23:00 – хто та чому захищає підозрюваного очільника ДФС Романа Насірова. Родина голови прикордонної служби генерал-полковника Віктора Назаренка за останній рік придбала пакет нерухомості вартістю близько 15 мільйонів гривень.

Також у випуску: Нардепи проти голови Солом'янського райсуду. Авдіївка знову залишилася без електроенергії. Солом'янський райсуд столиці заблокували мітингувальники, які вимагають обрати запобіжний захід Насірову. Детективи НАБУ вимагають письмове пояснення щодо перенесення засідання у справі Насірова.

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