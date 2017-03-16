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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Випуск новин за 23:00: Аудитор НАБУ. Вибори у Нідерландах

Випуск новин 02:19, сьогодні 33 Читать новость на русском

У випуску новин 15 березня станом на 23:00 – Президентська фракція намагається призначити підконтрольного аудитора Національного антикорупціюйого бюро. На парламентських виборах у Нідерландах перемагає партія прем'єра Марка Рютте, яка підтримує угоду про Асоціацію між Україною та ЄС.

Також у випуску:

Донецькі поліцейські заблокували роботу Ради.

Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

Шестеро українських військових поранені та один травмований на Донбасі за минулу добу.

Теги: Випуск новин Верховна Рада РНБО Нідерланди
Джерело: 24 канал
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