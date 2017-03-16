Випуск новин за 23:00: Аудитор НАБУ. Вибори у Нідерландах
Випуск новин 02:19, сьогодні 33 Читать новость на русском
У випуску новин 15 березня станом на 23:00 – Президентська фракція намагається призначити підконтрольного аудитора Національного антикорупціюйого бюро. На парламентських виборах у Нідерландах перемагає партія прем'єра Марка Рютте, яка підтримує угоду про Асоціацію між Україною та ЄС.
Також у випуску:
Донецькі поліцейські заблокували роботу Ради.
Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.
Шестеро українських військових поранені та один травмований на Донбасі за минулу добу.
Джерело: 24 канал
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