Випуск новин за 23:00: Аудитор НАБУ. Вибори у Нідерландах

У випуску новин 15 березня станом на 23:00 – Президентська фракція намагається призначити підконтрольного аудитора Національного антикорупціюйого бюро. На парламентських виборах у Нідерландах перемагає партія прем'єра Марка Рютте, яка підтримує угоду про Асоціацію між Україною та ЄС.

Також у випуску: Донецькі поліцейські заблокували роботу Ради. Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Шестеро українських військових поранені та один травмований на Донбасі за минулу добу.

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