Випуск новин за 23:00: Евакуація ОБСЄ. Прогнози астрологів

У випуску новин 27 грудня станом на 23:00 – під час боїв в районі Світлодарської дуги ОБСЄ евакуювала звідти свою патрульну базу.

Також у випуску: Юдейський світ цими днями відзначає Хануку. Львівський гросмейстер Василь Іванчук сенсаційно переміг чинного чемпіона зі шахів Магнуса Карлсена. Наступного року астрологи прогнозують Україні стабілізацію економіки.

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