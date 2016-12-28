Випуск новин за 23:00: Евакуація ОБСЄ. Прогнози астрологів
Випуск новин 23:48, 27 грудня 18
У випуску новин 27 грудня станом на 23:00 – під час боїв в районі Світлодарської дуги ОБСЄ евакуювала звідти свою патрульну базу.
Також у випуску:
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Наступного року астрологи прогнозують Україні стабілізацію економіки.
Джерело: 24 Канал
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