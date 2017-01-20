Випуск новин за 23:00: Інавгурація воскового Трампа

У випуску новин 19 січня за 23:00 годину – У музеї мадам Тюссо ще до інавгурації замінили фігуру Барака Обами на його наступника.

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