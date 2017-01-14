Випуск новин за 23:00: Лавина у Карпатах. План перехоплення в Одесі
Випуск новин 23:53, 13 січня 58 Читать новость на русском
У випуску новини 13 січня станом на 23:00 годину – у Рахівському районі на Закарпатті зійшла снігова лавина. На Одещині розшукують зловмисників, які збили бійця спецпідрозділу поліції
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Джерело: 24 Канал
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