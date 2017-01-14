Випуск новин за 23:00: Лавина у Карпатах. План перехоплення в Одесі

У випуску новини 13 січня станом на 23:00 годину – у Рахівському районі на Закарпатті зійшла снігова лавина. На Одещині розшукують зловмисників, які збили бійця спецпідрозділу поліції

Також у випуску: Керівництво Військово-морських сил України назвало імена трьох морпіхів, чиї тіла сьогодні бойовики передали Україні. Європа потерпає від шторму "Егон". У Німеччині, Франції, Великобританії скасовані рейси, будинки без світла і вже є перші жертви. Людські останки, які нідерландський журналіст привіз із Донбасу, таки належать пасажиру літака рейсу MH17

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