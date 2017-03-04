Випуск новин за 23:00: Мітинг повій. Госпіталізація Насірова

У випуску новин 3 березня станом на 23:00 – повії прийшли до нардепів та Адміністрації Президента: що вимагали. Інфаркт чи симуляція: що насправді діагностували у Романа Насірова.

Також у випуску: Неочікувані болячки українських високо посадовців: як підозрювані у корупції політики раптово занедужували. Обшуки у Юлії Марушевської. Авдіївка знову під обстрілом. У якому стані гірники, яким пощастило врятуватися від вибуху на шахті на Львівщині. Дороги Волинської області: яка ситуація.

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