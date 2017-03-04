Випуск новин за 23:00: Мітинг повій. Госпіталізація Насірова
Випуск новин 00:47, сьогодні 42 Читать новость на русском
У випуску новин 3 березня станом на 23:00 – повії прийшли до нардепів та Адміністрації Президента: що вимагали. Інфаркт чи симуляція: що насправді діагностували у Романа Насірова.
Також у випуску:
Неочікувані болячки українських високо посадовців: як підозрювані у корупції політики раптово занедужували.
Обшуки у Юлії Марушевської.
Авдіївка знову під обстрілом.
У якому стані гірники, яким пощастило врятуватися від вибуху на шахті на Львівщині.
Дороги Волинської області: яка ситуація.
Джерело: 24 Канал
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