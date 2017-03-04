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Випуск новин за 23:00: Мітинг повій. Госпіталізація Насірова

Випуск новин 00:47, сьогодні 42 Читать новость на русском

У випуску новин 3 березня станом на 23:00 – повії прийшли до нардепів та Адміністрації Президента: що вимагали. Інфаркт чи симуляція: що насправді діагностували у Романа Насірова.

Також у випуску:

Неочікувані болячки українських високо посадовців: як підозрювані у корупції політики раптово занедужували.

Обшуки у Юлії Марушевської.

Авдіївка знову під обстрілом.

У якому стані гірники, яким пощастило врятуватися від вибуху на шахті на Львівщині.

Дороги Волинської області: яка ситуація.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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