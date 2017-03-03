Випуск новин за 23:00: Насірова затримали. Суд арештував гроші сина Азарова
Випуск новин 01:06, сьогодні 26 Читать новость на русском
У випуску новин 2 березня на 23:00 – НАБУ затримало голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Заарештовані 600 тисяч швейцарських франків сина колишнього прем’єра Миколи Азарова.
Також у випуску:
Розкішні статки Медведєва.
Німеччина готова допомогти подолати наслідки вибуху на шахті "Степова".
Скандального суддю Миколу Чауса у Молдові заарештували на 15 діб.
Джерело: 24 Канал
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