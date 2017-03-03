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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 23:00: Насірова затримали. Суд арештував гроші сина Азарова

Випуск новин 01:06, сьогодні 26 Читать новость на русском

У випуску новин 2 березня на 23:00 – НАБУ затримало голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Заарештовані 600 тисяч швейцарських франків сина колишнього прем’єра Миколи Азарова.

Також у випуску:

Розкішні статки Медведєва.

Німеччина готова допомогти подолати наслідки вибуху на шахті "Степова".

Скандального суддю Миколу Чауса у Молдові заарештували на 15 діб.

Теги: Випуск новин Роман Насіров Дмитро Медведєв Микола Азаров НАБУ
Джерело: 24 Канал
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