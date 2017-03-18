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БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Випуск новин за 23:00: Обама не прослуховував Трампа. У Стамбулі затримали терористів

Випуск новин 00:28, сьогодні 21 Читать новость на русском

У випуску новин 17 березня станом на 22:00 – доказів того, що Обама прослуховував Трампа, не знайшли. У Туреччині поліція затримала прихильників "Ісламської держави" за підготовку теракту в Стамбулі.

Також у випуску:

НАБУ завершило допит Романа Насірова.

Кораблі НАТО прибули в Одеський порт.

Бойовики знову обстрілюють Новозванівку.

Теги: Випуск новин Барак Обама Дональд Трамп Ісламська держава
Джерело: 24 Канал
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