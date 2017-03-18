Випуск новин за 23:00: Обама не прослуховував Трампа. У Стамбулі затримали терористів
Випуск новин 00:28, сьогодні 21 Читать новость на русском
У випуску новин 17 березня станом на 22:00 – доказів того, що Обама прослуховував Трампа, не знайшли. У Туреччині поліція затримала прихильників "Ісламської держави" за підготовку теракту в Стамбулі.
Також у випуску:
НАБУ завершило допит Романа Насірова.
Кораблі НАТО прибули в Одеський порт.
Бойовики знову обстрілюють Новозванівку.
Джерело: 24 Канал
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